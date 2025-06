Vojni analitičar: Iran trenutačno ima obogaćenog urana za devet nuklearnih bombi

'Današnje vojne operacije su bile usmjerene prema nuklearnim postrojenjima , ali nije došlo do udara po postrojenjima za obogaćivanje urana, oni su preduboki. Došlo je do udara po posebno odabranim ciljevima i ljudima koji čine sam vrh moći, znanstvene vojne i sigurnosne.', nastavio je vojni analitičar napominjući kako je tijekom dana došlo do ultimatuma Izraela da Iran uništi svoje kapacitete za obogaćivanje urana jer će se dogoditi udar po gospodarstvu.

'Vjerojatno je taj udar po gospodarstvu planiran, a sve u cilju narušavanja teokratskog režima u Iranu, da dođe do pobune i promjene režima. Tako bi se trajno rješilo pitanje nuklearnog noružanja'.

Na pitanje koliko je uvjerljivo obrazloženje Izraela, da je Iran bio na pragu proizvodnje nuklearnog naoružanja, odgovara: 'Prema obavještajnim izvorima Izraela i SAD-a, Iran trenutačno ima obogaćenog urana za devet nuklearnih bombi. To je svima jasno da je došlo do trenutka kada se nešto mora učiniti.'.

Diplomatsko rješenje

Hoće li Iran popustiti pritiscima i potpisati sporazum s Amerikancima, jučer je naime, istekao rok od 60 dana koje im je Trump dao, pitali su analitičara Mandića.

'Iran je već dugo vremena pod sankcijama. Ako se desi udar po gospodarstvu, posebno po naftnoj industriji, bojim se da neće imati opcija kako to napraviti.

Ta kriza će pogoditi narod. Doći će do velikih pobuna i nereda. Ne mislim da će se nastaviti sastanak s Amerikancima u nedjelju, ali da on predstoji i da će to dovesti do diplomatskog rješenja to svakako', rekao je Mandić.