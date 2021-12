Vojni analitičar o kupnji Bradleyja: Teško je svaki put davati košaricu najvažnijem strateškom partneru

Amerikanci ponavljaju rok, poručuju da ovo nije nešto što traje bez kraja, a Hrvatska se koleba, ističe vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak komentirajući ponudu za kupnju oklopnih vozila Bradley

'Nema tu previše novoga, razgovori o tom poslu traju već neko vrijeme. Hrvatskoj je 27. studenoga došla konačna ponuda i ona je na razmatranju u Ministarstvu. Očito je na sastanku našeg ministra obrane s delegacijom američkog veleposlanstva bilo riječi i o tom poslu. Rečeno je da Hrvatska o tim vozilima razmišlja već nekoliko godina. Rok za odluku je, sad je jasno rečeno s američke strane, do kraja siječnja iduće godine. To je osnovna stvar. Jasno je da je Hrvatska preuzela neke obveze prema NATO-u i da nam treba dodatna oprema', rekao je Tabak gostujući u Novom danu N1 televizije.

'Tek posljednjih mjeseci počinje se govoriti da se radi analiza američke ponude. Prilično je nejasno koliko je to prioritet i vidljivo je da se RH čas želi, čas ne želi obvezati, čas prihvaća NATO-ve standarde, čas nam nije jasno kako ih nismo ispunili. Tu nema problema s američkom stranom, to su hrvatski problemi na djelu', smatra Tabak.

Zašto je ova tema toliko važna predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću?

'Nije sporno, ta nabava je već neko vrijeme u ustima mnogih političara, bila je uvrštena i u proračun, ali je novac za 2022. maknut iz proračuna. Predsjedniku je posebno smetala činjenica da je SAD naš najvažniji strateški partner. Dok ministar ponavlja to kao frazu, Milanović je istaknuo da se s takvim partnerom ne može igrati. Od njih stalno dobivamo neke ponude za suradnju, opremu i onda odabiremo nekog drugog. To možemo jednom, ali teško je svaki put davati košaricu najvažnijem strateškom partneru', rekao je Tabak za N1.

Postoji li alternativa kupnji Bradleyja?

'Postoji više opcija, ali većina toga što se gleda su nova vozila i naravno da su i cijene odgovarajuće i različite. Nije ni čudo da se o ovome s američkom stranom govori kao o financijskoj injekciji koja će nam pomoći da izađemo na kraj. Do prije koji dan govorilo se o 25 milijuna dolara, a sad je taj iznos povećan na 40 milijuna dolara. Za neko moderniziranje tih vozila to bi bio velik posao. Amerikanci spominju da bi ih se radilo u Đuri Đakoviću. Tu ima dosta toga promisliti i u trenutku u kojem je Hrvatska ušla u kupnju borbenih aviona teško je opet preuzeti bez problema milijardu kuna tešku obvezu s Bradleyjima. Cijela ta dilema nije slučajno na stolu i nije slučajno da se RH sama dovela u to da smo tražili, prihvatili razgovor, odabrali fond vozila i odjednom se čeka do krajnjeg roka i govori o vlastitim analizama te ako budu pozitivne, onda možda nešto bude. Ta nesigurnost, predomišljanje najveći je uzrok nedoumica', ističe Tabak.

Na pitanje što će biti sa strateškim partnerstvom ako Hrvatska ne kupi Bradleyje, kaže:

'Američki dokument ističe da je ova ponuda već duže na stolu i da se ne može produžiti nakon siječnja sljedeće godine. To je deadline koji tjera na odluku i to je ono što je postavljano pred javnost. Američki i hrvatski odnosi nisu od jučer, imaju dubinu, ali činjenica je da odbijanje raznih ponuda nije najbolji signal poslan partnerima. Hrvatska je počela smanjivati i svoje djelovanje u misijama, prvi smo otišli iz Afganistana. Treba odvagnuti sve te stvari u odnosu prema službenom Washingtonu i treba znati da trebaju dvoje za ples. To je ono što Milanovića posebno brine dok Vlada ima dojam da je to zadana, fiksna stvar, koja će ići sama od sebe pa se ne treba previše baviti tim partnerstvom.'