Vojni analitičar: 1973. Izrael je zanemario važnu stvar. Slično se dogodilo i sada

“Ovaj napad nije došao iznenada, sad se pokazalo da je postojao cijeli niz činitelja koji su bili vidljivi. Analitičar iz bliskoistočnog Instituta za istraživanje medija je još prije dva mjeseca objavio na temelju pregleda Hamasovih društvenih mreža da je u rujnu ili listopadu moguć veliki napad. Pripreme akcija se ne mogu sakriti. I 1973. je postojao cijeli niz pokazatelja da bi arapske vojske mogle udariti. Sve je to zanemareno. Sada dolazimo do političkih razloga. Tada je u izraelskoj javnosti postojalo uvjerenje da arapske zemlje neće napasti Izrael dok ne budu sigurne da mogu ostvariti vojnu pobjedu. To je bio glavni razlog koji su Izraelci zanemarili jer su mislili da nije moguće. Nešto slično se dogodilo i sada”, rekao je vojno-politički analitičar Robert Barić za N1.