'Vođa ruskog otpora' promovira po Zapadu komadanje Rusije na niz slobodnih nacija

Iako se rado predstavlja kao vođa nove Rusije, na pitanje ima li legitimitet na terenu, Ponomarev odgovara: 'Boli me k....', izvještava neovisni ruski portal The Moscow Times , upozoravajući da Zapad mora oprezan i uskratiti podršku akterima koji svoju bešćutnost skrivaju iza uzvišenih ideala 'dekolonizacije'.

Pozivi na dekolonizaciju Rusije, navodi Moscow Times, odjekuju konferencijama, gradskim trgovima, parlamentima i društvenim mrežama, a američka Komisija za sigurnost i suradnju u Europi (CSCE) identificirala je tu dekolonizaciju kao 'moralni i strateški imperativ'. Takve inicijative utjelovljuje upravo Ponomarev, a nedavno ga je profilirao The Washington Posta pod naslovom 'Može li ovaj čovjek srušiti Putina?'. The Express ga je nazvao 'vođom ruskog otpora', čovjekom koji 'Vladimiru Putinu zadaje noćne more'.

Ruski portal u egzilu, trenutno sa sjedištem u Amsterdamu, piše kako ne čudi to što su ovakvi pozivi popularni: Kremlj vodi imperijalistički rat, a Rusija još uvijek uvelike zadržava infrastrukturu i ideologiju staromodnog carstva.

'No čak i ako se Rusija ljulja na rubu kolapsa, vjerujemo da zapadna politička zajednica mora biti posebno oprezna u pristupu grozničavim pozivima da se zemlja razgradi. Potreban je oprez da bi se izbjegle ogromna globalna patnja i tragikomična sramota koju bi to prouzročilo', upozorava The Moscow Times, dodajući da se ovakvi pozivi možda i mogu smatrati marginalnima, ali postoji zabrinjavajući trend u kojem se širiteljima te ideje daju platforme u centrima moći, od think tankova do parlamenata i sveučilišta. Ljudi koji promoviraju dekolonizaciju, naime, 'ne slijede nikakvu određenu ideologiju i uživaju malo ili nimalo podrške javnosti na terenu - uglavnom, oni djeluju kroz nacionalističke, ponekad eksplicitno krajnje desne koncepte'.