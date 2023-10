Vlasnik osječke tvrtke: 'Mislim da je požar podmetnut. Zašto bi Osječani bili bijesni?'

Upitan tko bi to podmetnuo, odgovorio je: 'Ne znam, to treba netko drugi utvrditi'.

'Uzrok je, ne znam i mogu samo pretpostavljati. Ja pretpostavljam da je to podmetnuto , jer to se u ovim temperaturnim uvjetima koji su bili noćas od 12-ak stupnjeva Celzijausovih plastika ne može zapaliti', rekao je Bede za RTL Danas .

Na Vulinovu konstataciju kako treba istražiti način na koji su se deponirali milijuni tona plastike, da je to sve zatrpano i nabacano, direktor Drava Internationala tvrdi:

'Ma gdje milijuni tona, nema tu milijuna. Pazite sad ide priča svakojaka. Mi imamo dozvolu za 20 tisuća tona plastike da možemo ovdje deponirati. To nije otpad, to je sve sirovina, mi ovdje prerađujemo, znači od boca koje prerađujemo radimo sirovinu od te sirovine pravimo gotove proizvode koje izvozimo po cijeloj Europi. Nema tu sad nikakvih milijuna tona, odakle to? Natrpano… Kako drugačije možeš to raditi? Mi radimo dvije, dvije i pol do tri, tri i pol tisuće tona mjesečno mi prerađujemo. Mi moramo imati za dva tri mjeseca zalihe'.

Na pitanje je li to po zakonu, Bede za RTL Danas kaže 'da ako je 20 tisuća tona dozvoljeno držanje na deponiju, onda je sve po zakonu'.