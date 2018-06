Vlada reagirala: Šef sindikata je nasjeo na neistine, premijer ne misli da je iseljavanje 'in'

Iz Vlade su u srijedu odbacili prozivke predsjednika Matice hrvatskih sindikata Vilima Ribića kako premijer Andrej Plenković govori da je iseljavanje "in" pa ljudi napuštaju Hrvatsku, te uzvraćaju da je Ribić nasjeo na neistine plasirane u javnosti proteklih dana i poručuju da demografska revitalizacija jest i ostaje jedan od Vladinih prioriteta

Služba za odnose s javnošću Vlade reagirala je na Ribićevu današnju izjavu da trenutna ekonomska politika, koja se ocrtava u neambicioznim planovima gospodarskog rasta, ne omogućuje prostor za provedbu mjera populacijske politike, te da "odgovarajuću terapiju", odnosno dovoljno novca za te mjere, nemaju ni predsjednica niti premijer.

"Plenković govori da je iseljavanje 'in'. Ljudi nam napuštaju zemlju, sve je potkopano i dovedeno u pitanje, a Plenković koristi termin kao da je to moda - in. Terapija nikakva, aspirini za bolesnike od raka", rekao je Ribić na konferenciji za novinare, na kojoj je komentirao demografske mjere Vlade i predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović.