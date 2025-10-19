Vlada Giorgije Meloni postala treća najdugovječnija u povijesti Italije

Mandat Giorgije Meloni traje 1093 dana, što je jednako administraciji bivšeg socijalističkog premijera Bettina Craxija sredinom 1980-ih godina, izvijestila je u nedjelju novinska agencija ANSA.

Samo je konzervativac Silvio Berlusconi vodio vlade na duži period, jednom od 2001. - 2005. godine i drugi put od 2008. do 2011. godine.

Italija ima povijest vlada kratkog vijeka, a od završetka Drugog svjetskog rata, prosječna vlada imala je vijek od samo jedne godine i jednog mjeseca.