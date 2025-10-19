Vlada Giorgije Meloni postala treća najdugovječnija u povijesti Italije

Desničarska vlast talijanske premijerke Giorgije Meloni postala je treća vlada s najdužim stažem u postratnoj povijesti Italije
Mandat Giorgije Meloni traje 1093 dana, što je jednako administraciji bivšeg socijalističkog premijera Bettina Craxija sredinom 1980-ih godina, izvijestila je u nedjelju novinska agencija ANSA.
Samo je konzervativac Silvio Berlusconi vodio vlade na duži period, jednom od 2001. - 2005. godine i drugi put od 2008. do 2011. godine.
Italija ima povijest vlada kratkog vijeka, a od završetka Drugog svjetskog rata, prosječna vlada imala je vijek od samo jedne godine i jednog mjeseca.
Međutim, Meloni je izokrenula trend otkad je preuzela ured u listopadu 2022. godine kao čelnica koalicije njezine krajnje desne stranke Braća Italije i stranke Forza Italia desnog centra te populističke Lege.
Meloni je u anketama daleko ispred najveće oporbene stranke, ljevičarske Demokratske stranke.
Sljedeći parlamentarni izbori zakazani su za 2027. godinu. Ako Meloni ostane na vlasti, mogla bi prijeći Berlusconijev rekord od 1412 dana na čelnoj poziciji u rujnu 2026. godine.