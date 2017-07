Vlada donijela odluku o LNG terminalu, ali je proglasila tajnom

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak u vezi s projektom LNG terminal, izvijestio je Vladin Ured za odnose s javnošću dodavši da je točka klasificirana oznakom „povjerljivo“, te je stoga nisu u mogućnosti objaviti.

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.

Prihvaćeno je izvješće o Pregledu zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Na zatvorenom dijelu danapnje sjednice raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima. Razriješen je dosadašnji pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Dario Matanović. Novom je pomoćnicom ministra imenovana Snježana Hopp. Pomoćnikom ministra uprave imenovan je dr. sc. Mladen Nakić.

Vlada je ponovno dala ovlaštenje državnim službenicima za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, do imenovanja ravnatelja Vladinih ureda temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, državnim službenicima koje je već ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, ali im ističe rok od šest mjeseci i to: Nevenki Lipovac za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju i Ivanu Klancu, za ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova.