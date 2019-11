Više od 200 bajkera u karavani na putu za Vukovar

Kroz Sisak je u petak popodne prošla motokaravana na putu od Prevlake do Vukovara, gdje će oko 200 bikera odati počast vukovarskim žrtvama.

Dvanaestoj karavani, koju su organizirale udruge proistekle iz Domovinskog rata, na putu se priključuju članovi motoklubova, ali i pojedinci. Bikeri su krenuli iz Smokvice, preko Korčule i Prevlake u srijedu, 13. studenoga, idućeg su dana prošli kroz Ploče, Makarsku, Knin i Gospić, u petak su preko Petrinje došli do Siska, odakle su navečer krenuli prema Bjelovaru, gdje će noćiti.

Na svom putu obišli su više spomen-obilježja iz Domovinskog rata, gdje su odali počast poginulim braniteljima i zapalili svijeće. Tako su i pri dolasku na Gradsku tržnicu u Sisku zapalili svijeće uz spomenik poginulim braniteljima u Parku dr. Franje Tuđmana. U Sisku su ih dočekali predstavnici gradske vlasti, a domaćini iz Old timer kluba Sisak pripremili su im okrjepu. Nakon noćenja u Bjelovaru, sudionici karavane nastavljaju preko Virovitice, Daruvara i Garešnice do Požege, a u nedjelju nastavljaju put preko Slavonskog Broda, Đakova, Vinkovaca i Osijeka do Tenje.

Nakon prolaska kroz gotovo cijelu Hrvatsku, sudionici karavane stići će u Vukovar u ponedjeljak, 18. studenoga ujutro i sudjelovat će u Koloni sjećanja do vukovarskog groblja, a obići će i vukovarsku bolnicu te zapaliti svijeće u počast generalu Blagi Zadri. Povratak karavane očekuje se dan poslije.