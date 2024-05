Više od 10.000 migranata stiglo u Veliku Britaniju od početka godine

Ilegalna imigracija jedna je od važnih tema kampanje koja je službeno počela u srijedu, kada je konzervativni premijer Rishi Sunak objavio datum izbora. On je obećao stati na kraj dolascima ilegalnih imigranata i to je stavio među svoje prioritete.

No u petak je pet novih brodova stiglo do juga Engleske, s 288 migranata, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova objavljenim u subotu. Od početka godine Kanal je uspjelo preploviti 10.170 ljudi. Veliki dio dolazi iz Afganistana, Irana i Turske. To predstavlja povećanje od više od 35 posto u odnosu na prošlu godinu.