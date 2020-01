Vilim Ribić: Pavo Barišić trebao bi zahvaliti ministrici Divjak

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić u subotu je rekao da ga je iznenadila kaznena prijava koju je dekan Fakulteta hrvatskih studija Pavo Barišić podnio protiv ministrice obrazovanja Blaženke Divjak umjesto da joj se zahvali jer radi u korist studenata i nastavnika

Ribić: Ministrica nema osnove izdati potvrdu

'Glavni razlog zašto do današnjeg dana Hrvatski studiji nisu reakreditirani leži u činjenici da još uvijek nije ispunjen bitan uvjet koji su 2014. dobili u Pismu očekivanja od tadašnjeg ministra, a to je razrješenje pitanja pravnog statusa Hrvatskih studija za koji su tada, 2014. godine, dobili rok od tri godine. Do današnjeg dana to nije ispunjeno jer do prosinca 2019. aktualan odjel nije bio ustrojen u skladu sa zakonom, a u prosincu osnovan 'Fakultet' izgleda ima isti problem s obzirom da je DORH na izvršen upis u sudski registar podnio žalbu', istaknuo je Ribić u priopćenju.

Ribić smatra kako je sama činjenica da je upravo sada u proceduri osnivanje fakulteta Hrvatski studiji neposredni dokaz toga da do današnjeg dana pravni status te ustanove, kao bitan preduvjet za izdavanje potvrde za nastavak obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i znanosti, nije ispunjen, čime nisu ostvarene pretpostavke za izdavanje potvrde.