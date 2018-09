Vikend donosi kišu, vjetar i zahlađenje: Meteoalarm požutio za cijelu zemlju, pogledajte gdje nevrijeme prvo stiže

Kraj ljeta se kalendarski približio, pa nam to sugerira i vrijeme. Već za vikend nam stiže zahlađenje praćeno kišom i pljuskovima, a Meteoalarm upozorava na olujnu buru koja u Istru i na Kvarner stiže već u subotu poslijepodne

Vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu će ujutro uz obalu puhati slaba do umjerena bura, a potom će postupno zapuhati jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 °C.

U subotu ujutro stiže postupno naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, najprije u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu, a do kraja dana i u većem dijelu unutrašnjosti te ponegdje na srednjem Jadranu. Uglavnom suho uz najviše sunčanog vremena zadržat će se na krajnjem istoku i jugu.

U unutrašnjosti će zapuhati umjeren, od sredine dana i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu će zapuhati jaka i olujna bura koja će se navečer i u noći proširiti i na veći dio Jadrana. Meteoalarm upozorava na posebno jak vjetar na području Kvarnera, Istre i srednje Dalmacije.

Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna od 19 do 23, na istoku do 25, a na Jadranu između 23 i 28 °C.