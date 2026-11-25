Stanić je svoju odluku objavio na Facebooku, uz obrazloženje da će mandat u Skupštini grada Beograda nastaviti kao nezavisni vijećnik. Kao glavni razlog odlaska naveo je neslaganje s novim pravilima nastupanja vijećnika SNS-a. Kako tvrdi, na sastanku održanom 5. studenoga, koji su vodili Ana Brnabić i predsjednik kluba vijećnika Aleksandar Mirković, članovima je priopćeno da se do kraja mandata više ne bi trebali javljati za riječ.

Tvrdi da je time prekršen dogovor postignut prilikom njegova pristupanja SNS-u, kada mu je obećano da će moći sudjelovati u raspravama, uz prethodnu obavijest stranačkim kolegama.

'Na sastanku kluba vijećnika 5. studenoga, koji su vodili Ana Brnabić i Aleksandar Mirković, priopćeno nam je da se od vijećnika naše stranke i koalicijskih partnera očekuje da se u idućem razdoblju, do kraja mandata, više ne javljamo za riječ. Trebamo glasati za naše prijedloge, dok će sve što se ima reći govoriti Mirković', naveo je Stanić.

'Mi smo srpski HDZ'

Drugi razlog odlaska iz kluba vijećnika Stanić povezuje s Vučićevim uspoređivanjem SNS-a s Hrvatskom demokratskom zajednicom. Tvrdi da je Vučić prije otprilike godinu dana, na sastanku sa stranačkim vijećnicima, govorio o mogućnosti da SNS izgubi izbore, ali se kasnije ponovno vrati na vlast, poput HDZ-a u Hrvatskoj.

Slično je, tvrdi Stanić, Vučić ponovio i na sastanku 5. studenoga, kada je navodno rečeno: 'Mi smo srpski HDZ'. Stanić tvrdi da se tad procjenjivalo da će se Studentska lista raspasti, a SNS za dvije godine ponovno doći na vlast. Takvoj se usporedbi protivi, a u obrazloženju odlaska iznio je i niz optužbi na račun HDZ-a i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

'Ovaj narativ suprotan je našim stavovima u kampanji, kada smo blokadere optuživali za suradnju s Toninom Piculom, dok smo im na skupovima vikali da su ustaše. Mislim da nije dobro da sami sebe uspoređujemo s HDZ-om i da ih uzimamo za uzor jer je HDZ stranka koja je u Hrvatskoj nastavila politiku NDH, razbila zajedničku državu, dok je njihov osnivač Tuđman na Brijunima pozvao na uništenje srpskog naroda u Republici Hrvatskoj', ustvrdio je Stanić.

