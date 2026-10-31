U BIJELOJ KUĆI

VIDEO Trumpovi dijelili slatkiše, a onda je jedan dječak iznenadio sve

I.V.

31.10.2026 u 10:02

Trumpovi dijele slatkiše u Bijeloj kući
Trumpovi dijele slatkiše u Bijeloj kući Izvor: Screenshot / Autor: X
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Donald i Melania Trump ugostili su u Bijeloj kući djecu na tradicionalnoj podjeli slatkiša povodom Noći vještica, no jedan je prizor s događaja izazvao pozornost i kritike

Među mališanima koji su došli po slatkiše našli su se dječak odjeven u uniformu nalik sovjetskoj vojnoj odori i djevojčica u tradicionalnoj ruskoj nošnji.

Dječak je nosio maskirnu jaknu s oznakom tenkovske postrojbe te kapu sa sovjetskom vojnom značkom na kojoj su bili prikazani srp i čekić. Djevojčica koja je bila s njim odjenula je sarafan, tradicionalnu rusku haljinu s cvjetnim uzorkom, a na glavi je imala karakterističnu ukrasnu traku.

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Melania Trump nasmiješila se dok je dječaku popravljala kapu, nakon čega su oboje mališana od predsjedničkog para dobili slatkiše.

Prizor u jeku rata u Ukrajini

Podjela slatkiša u Bijeloj kući tradicionalno okuplja djecu obitelji američkih vojnika i državnih službenika. Ovogodišnji događaj održan je u trenutku dok ruske snage nastavljaju napade na ukrajinske gradove.

Upravo je zbog toga pojavljivanje djece sa sovjetskim i ruskim obilježjima izazvalo kritike. Dio reakcija ocijenio je takav prizor neosjetljivim prema žrtvama sovjetskog režima, ali i ljudima koji stradavaju u aktualnom ratu u Ukrajini.

Posebno se komentirala reakcija prve dame, koja je dječaku s osmijehom namjestila kapu sa sovjetskim simbolima. Službeni prijenos događaja iz Bijele kuće zabilježio je cijeli trenutak, bez ikakvog dodatnog komentara.

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