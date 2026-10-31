VIDEO Trumpovi dijelili slatkiše, a onda je jedan dječak iznenadio sve

Među mališanima koji su došli po slatkiše našli su se dječak odjeven u uniformu nalik sovjetskoj vojnoj odori i djevojčica u tradicionalnoj ruskoj nošnji.

Dječak je nosio maskirnu jaknu s oznakom tenkovske postrojbe te kapu sa sovjetskom vojnom značkom na kojoj su bili prikazani srp i čekić. Djevojčica koja je bila s njim odjenula je sarafan, tradicionalnu rusku haljinu s cvjetnim uzorkom, a na glavi je imala karakterističnu ukrasnu traku.