Prijedlogom Zakona o izvršnom postupku Vlada RS-a je naložila da se „osigura zaštita novčanih sredstava RTRS-a nužnih za kontinuirano obavljanje djelatnosti od općeg interesa“.

Ove izmjene dolaze nakon što je RTRS-u više puta blokiran račun na temelju sudskih odluka u korist BHRT-a. Sud u Banjoj Luci je početkom studenoga dopustio izdvajanje dijela zaplijenjenih sredstava za isplatu plaća zaposlenicima. Istodobno je naloženo da se ostala zaplijenjena sredstva, u skladu s odlukama o ovrsi, prenose BHRT-u do namirenja dosuđenih potraživanja.

Riječ je o dugogodišnjem sporu zbog nepoštivanja zakonske raspodjele prihoda od RTV pristojbe. Prema podacima BHRT-a ukupno dugovanje entitetskog emitera iz Banje Luke premašuje 56 milijuna eura. Spor je nastao jer RTRS od 2017. godine ne prosljeđuje BHRT-u polovicu prikupljene RTV pristojbe, iako je to propisano Zakonom o javnom radiotelevizijskom sustavu BiH.