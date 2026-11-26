Vlada Republike Srpske predložila je u četvrtak zakonske izmjene kojima bi se mogla spriječiti ovrha entitetske javne radio-televizijske kuće (RTRS) nakon što su tome mediju bili blokirani računi zbog dugovanja po presudi prema državnoj Radioteleviziji BiH (BHRT).
Prijedlogom Zakona o izvršnom postupku Vlada RS-a je naložila da se „osigura zaštita novčanih sredstava RTRS-a nužnih za kontinuirano obavljanje djelatnosti od općeg interesa“.
Ove izmjene dolaze nakon što je RTRS-u više puta blokiran račun na temelju sudskih odluka u korist BHRT-a. Sud u Banjoj Luci je početkom studenoga dopustio izdvajanje dijela zaplijenjenih sredstava za isplatu plaća zaposlenicima. Istodobno je naloženo da se ostala zaplijenjena sredstva, u skladu s odlukama o ovrsi, prenose BHRT-u do namirenja dosuđenih potraživanja.
Riječ je o dugogodišnjem sporu zbog nepoštivanja zakonske raspodjele prihoda od RTV pristojbe. Prema podacima BHRT-a ukupno dugovanje entitetskog emitera iz Banje Luke premašuje 56 milijuna eura. Spor je nastao jer RTRS od 2017. godine ne prosljeđuje BHRT-u polovicu prikupljene RTV pristojbe, iako je to propisano Zakonom o javnom radiotelevizijskom sustavu BiH.
Vlada RS-a je uz to usvojila i izmjene Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske kojima se toj televiziji daje status javnog poduzeća od općeg interesa za taj entitet, te se predviđa i mogućnost suradnje s entitetskom Novinskom agencijom Republike Srpske (SRNA).
Mediji u Sarajevu navode kako su ove zakonske izmjene uvod u potpuno izdvajanje RTRS-a iz zajedničkog javnog radiotelevizijskog sustava BiH. RTRS je jedan od triju javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, uz državni BHRT i Radioteleviziju Federacije BiH.