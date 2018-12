VIDEO: Srbi nakon vojnih nabavljaju i policijske helikoptere za transport i blisku podršku

Srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova ozbiljno razmišlja o nabavi dva primjerka transportnih helikoptera Super Puma H215, koje proizvodi francuski Airbus Helicopters

Prema pisanju specijaliziranog portala Tango Six , u pregledu planiranih kapitalnih izdataka za MUP Srbije za 2019. godinu ističe se stavka 'Obnavljanje i modernizacija helikopterske jedinice' s vidljivim sredstvima koja su planirana za izdvajanje za iduće tri godine. Prema proračunu za srbijansku policiju, već je osigurano 82,7 milijuna eura, čiji iznos odgovara cijeni tri helikoptera tipa Super Puma.

O nabavi francuskih helikoptera neposredno pred svoje umirovljenje sredinom ove godine govorio je i donedavni zapovjednik Helikopterske postrojbe srbijanskog MUP-a Vladan Kosić kazavši kako je jedna od njegovih posljednjih zadaća bila odlazak u Gruziju i pregled helikoptera Super Puma H215, koje je Tbilisi ponudio na prodaju.

Helikopter Super Puma ima posadu od dva, tri člana te mogućnost prijevoza do 24 vojnika ili do 4100 kilograma tereta, kao i 4500 kilograma vanjskog tereta. Najveća brzina mu je 262 km/h, a dolet do 814 kilometara.

Letjelicu ovog tipa ima čak 38 zemalja, a u Europi ga koriste Francuska, Albanija, Bugarska, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Švedska i Turska. Inače, helikopter je nastao kao produkt interesa francuske kopnene vojske i iskustava stečenih u ratu u Indokini i Alžiru.