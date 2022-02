[VIDEO] Oporba nezadovoljna mjerama protiv inflacije: Gori požar, a Vlada ima lončić vode za gašenje!

Saborska oporba, koja se u ponedjeljak sastala kako bi razgovarala o prijedlogu Mostove interpelacije o radu Vlade vezano za rastuće cijene energenata, poručila je kako taj prijedlog treba doraditi te kako Vlada kasni s mjerama za obuzdavanje inflatornog udara.

Izrazio je zadovoljstvo što „probni balon određenih mjera“ koji je pustila vladajuća većina idu u smjeru koji je SDP inicirao, no naglašava kako ono što je u nedjelju objavljeno nije dovoljno.

„Stoga su potrebne mjere odmah i sada, a Vlada već sada kasni i svaki dan je u ovom trenutku bitan i zato očekujemo da će se ovaj tjedan napokon objaviti nešto konkretno što bi u najkraćem mogućem roku moglo biti usvojeno u Saboru“, naglasio je.

Smatra i kako svi moraju podržati mjere koje ublažavaju inflatorni udar, neovisno o tome iz koje političke opcije dolazi inicijativa.

„Ako je mjera dobra i pridonijet će poboljšanju standarda naših građana, dovesti do smanjenja inflatornog pritiska i osigurati da ljudi imaju koju kunu više u novčaniku, naša je obveza to podržati i to što prije“, kazao je predsjednik SDP-a.