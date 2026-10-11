VELIKA ŠTETA

VIDEO Nevjerojatan prizor: Pogledajte kako je potres izbacio vodu iz bazena u Panami

I.H.

11.10.2026 u 17:34

Trenutak potresa u Panami
Trenutak potresa u Panami Izvor: Društvene mreže / Autor: @surajit_ghosh2/X
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O jačini potresa koji je prije dva dana pogodio Panamu svjedoči i snimka zabilježena tik prije i tijekom podrhtavanja. Ona prikazuje kako se voda u bazenu snažno uzburkala preko rubova, a šire se i druge snimke posljedica...

Snažan potres koji je u petak pogodio Panamu prouzročio je veliku materijalnu štetu, pa se društvenim mrežama zadnja dva dana šire videozapisi i fotografije koje pokazuju urušene zgrade i evakuirane bolnice. Prvi podaci govorili su o magnitudi od 8,0 stupnjeva, no to je naknadno smanjeno. Institut za geoznanost Sveučilišta u Panami objavio je da je potres imao magnitudu 7,0 stupnjeva, a izvorište mu je bilo na dubini od 10 kilometara.

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S druge strane, Američki geološki zavod (USGS) objavio je kako je magnituda iznosila 7,7 stupnjeva.

Snimke koje prikazuju most Centenario tijekom potresa dodatno su zabrinule građane i vlasti, koje su objavile da provjeravaju njegovu stabilnost i traže eventualna oštećenja.

Linije podzemne željeznice u Panama Cityju su zaustavljene, a zrakoplovi koji su trebali sletjeti u međunarodnu zračnu luku preusmjereni su na druge aerodrome. Zračna luka je privremeno zatvorena iz sigurnosnih razloga, javljaju panamski mediji. Do kraja dana bila je obustavljena nastava u školama diljem Paname, a zabilježeni su problemi u opskbi vodom i strujom u pojedinim dijelovima zemlje.

Panamski predsjednik José Raúl Mulino naredio je mobilizaciju svih raspoloživih kapaciteta za pomoć stanovnicima pogođenih područja, a građanima poručio da ostanu mirni i slušaju upute nadležnih službi.

Potres se osjetio i u dijelovima Kostarike i Kolumbije, dok je lokalni geoznanstveni institut zabilježio je više od 80 naknadnih potresa, od kojih je jedan imao magnitudu veću od 6,0.

O jačini prvog potresa svjedoči i snimka zabilježena tik prije i tijekom podrhtavanja, a prikazuje kako se voda u bazenu snažno uzburkala preko rubova.

'Suočeni smo s velikom katastrofom', rekao je panamski predsjednik José Raúl Mulino, dodajući da su se neke ceste 'potpuno urušile', prenosi AFP.

'Bilo je užasno, nešto što nikad prije nismo doživjeli. Moja je kći ostala zarobljena u školi', rekla je za AFP 38-godišnja Juana Alveo, blagajnica u trgovini u gradu Penonoméu, u središnjoj pokrajini Coclé.

Prema priopćenju Nacionalnog sustava civilne zaštite, u potresu je diljem zemlje lakše ozlijeđeno najmanje 27 ljudi.

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