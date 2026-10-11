VIDEO Nevjerojatan prizor: Pogledajte kako je potres izbacio vodu iz bazena u Panami

O jačini potresa koji je prije dva dana pogodio Panamu svjedoči i snimka zabilježena tik prije i tijekom podrhtavanja. Ona prikazuje kako se voda u bazenu snažno uzburkala preko rubova, a šire se i druge snimke posljedica...

Snažan potres koji je u petak pogodio Panamu prouzročio je veliku materijalnu štetu, pa se društvenim mrežama zadnja dva dana šire videozapisi i fotografije koje pokazuju urušene zgrade i evakuirane bolnice. Prvi podaci govorili su o magnitudi od 8,0 stupnjeva, no to je naknadno smanjeno. Institut za geoznanost Sveučilišta u Panami objavio je da je potres imao magnitudu 7,0 stupnjeva, a izvorište mu je bilo na dubini od 10 kilometara.

S druge strane, Američki geološki zavod (USGS) objavio je kako je magnituda iznosila 7,7 stupnjeva.

Imágenes de los daños en la Parroquia San Juan Bautista de Penonomé. https://t.co/puiuvhal7Z — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Snimke koje prikazuju most Centenario tijekom potresa dodatno su zabrinule građane i vlasti, koje su objavile da provjeravaju njegovu stabilnost i traže eventualna oštećenja. Linije podzemne željeznice u Panama Cityju su zaustavljene, a zrakoplovi koji su trebali sletjeti u međunarodnu zračnu luku preusmjereni su na druge aerodrome. Zračna luka je privremeno zatvorena iz sigurnosnih razloga, javljaju panamski mediji. Do kraja dana bila je obustavljena nastava u školama diljem Paname, a zabilježeni su problemi u opskbi vodom i strujom u pojedinim dijelovima zemlje.

Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. https://t.co/k41l3EqvLN — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Panamski predsjednik José Raúl Mulino naredio je mobilizaciju svih raspoloživih kapaciteta za pomoć stanovnicima pogođenih područja, a građanima poručio da ostanu mirni i slušaju upute nadležnih službi. Potres se osjetio i u dijelovima Kostarike i Kolumbije, dok je lokalni geoznanstveni institut zabilježio je više od 80 naknadnih potresa, od kojih je jedan imao magnitudu veću od 6,0.

Imágenes del puente Centenario mientras se registraba el temblor de 7.2 grados. https://t.co/mhcXfnm9Vl — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

O jačini prvog potresa svjedoči i snimka zabilježena tik prije i tijekom podrhtavanja, a prikazuje kako se voda u bazenu snažno uzburkala preko rubova.

The water in a swimming pool turned incredibly violent as a powerful 7.7 magnitude earthquake struck Panama https://t.co/DnNBWJud6v — Surajit (@surajit_ghosh2) October 10, 2026