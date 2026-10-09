Jedan od najjačih potresa ove godine uzdrmao Panamu: 'Nikada ovo nismo osjetili'

Snažan potres pogodio je Panamu u petak uvečer. Prema podacima EMSC-a, magnituda je iznosila 7,6 stupnjeva, a zabilježen je 212 kilometara jugozapadno od grada Paname
Službenih podataka o štetama i eventualno ozlijeđenim osobama za sad nema, ali stanovnici su na stranici EMSC-a javljali da se snažno ljuljalo u zgradama te da je na nekim dijelovima nestalo električne energije.
Građani javljaju kako se potres osjetio diljem zemlje.
'Bilo je iznimno snažno. Morali smo izaći iz kuće jer smo mislili da će se sve srušiti. Automobili su se toliko tresli da je izgledalo kao da će udariti jedan u drugi. Nikada ovdje nismo osjetili tako snažan potres. Svi koji su bili u kući vrištali su od straha', napisao je jedan od stanovnika grada Davida.
Potres se osjetio u glavnom gradu Panama Cityju, ali i u glavnom gradu susjedne Kostarike.
Stanovnici Kostarike opisali su ljuljanje poput onog u visećoj mreži, a najbolje se vidjelo na predmetima koji su obješeni o zidove ili strop.
Američki sustav upozorenja na tsunami oglasio je potencijalne prijetnje od tsunamija na većem dijelu pacifičke obale Srednje Amerike.
Uslijedilo je i nekoliko jačih naknadnih potresa, od kojih je najjači iznosio 5,5 stupnjeva.
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vide ljudi koji napuštaju zgrade tijekom potresa.