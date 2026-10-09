Jedan od najjačih potresa ove godine uzdrmao Panamu: 'Nikada ovo nismo osjetili'

Službenih podataka o štetama i eventualno ozlijeđenim osobama za sad nema, ali stanovnici su na stranici EMSC-a javljali da se snažno ljuljalo u zgradama te da je na nekim dijelovima nestalo električne energije.

Građani javljaju kako se potres osjetio diljem zemlje.

'Bilo je iznimno snažno. Morali smo izaći iz kuće jer smo mislili da će se sve srušiti. Automobili su se toliko tresli da je izgledalo kao da će udariti jedan u drugi. Nikada ovdje nismo osjetili tako snažan potres. Svi koji su bili u kući vrištali su od straha', napisao je jedan od stanovnika grada Davida.