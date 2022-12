[VIDEO/FOTO] Pogledajte kako ukrajinski dron kućne izrade uništava najmoderniji ruski tenk

Na društvenim mrežama ovih se dana pojavila videosnimka u kojoj ukrajinski operater pomoću bespilotne letjelice domaće proizvodnje uništava najmoderniji tenk tipa T-90M. Evo i detalja nesvakidašnjeg događaja s bojišnice

Specijalizirani ukrajinski portal koji iz minute u minutu prati sve događaje vezane za rusku agresiju objavio je ovog tjedna videosnimku na kojoj se vidi uništavanje ruskog tenka iz zraka. Pretpostavlja se da je tenk tipa T-90M ostao imobiliziran u blizini crte bojišnice nakon pogotka protutenkovske mine, a vjeruje se da je posada napustila tenk nakon što je onesposobljen.

Prema ukrajinskim izvorima, napad na ruski T-90M izveo je operater jurišne bespilotne letjelice tipa R18 koju je izradila ukrajinska dragovoljačka organizacija Aerozvidka. Radi se o skupini od tridesetak osoba iz IT sektora koja djeluje kao samostalna zračna izviđačka postrojba s borbenim dronovima vlastite proizvodnje. Uglavnom je riječ o hobistima koji su prije rata izrađivali dronove, a danas njima i to većinom noću napadaju ruske položaje do kojih dolaze quadovima ili biciklima ako se približavaju neprijatelju na desetak metara.