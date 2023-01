[VIDEO/FOTO] Grbin: Ne vidim zašto ne bih podržao Milanovića za novi predsjednički mandat

SDP je spreman za izbore, a u fokusu djelovanja u sljedećih godinu, godinu i pol je briga za građane, za njihov standard, za to kako osigurati da mogu normalno i dostojanstveno živjeti, prije svega od svojega rada, ustvrdio je u nedjelju u Zadru predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

"U krajnjoj liniji, to je nešto što predsjednik mora inicirati. Rekao sam već i nemam razloga bježati od toga, kada sve što je pozitivno i negativno u njegovu radu stavim na papir, ja ne vidim zašto ga ne bih podržao", dodao je.

"To je predsjednik više puta izjavio, a to je i politika SDP-a. Ono što nećemo dopustiti jest da se pod krinkom pomoći Ukrajini ili bilo kome drugome krši Ustavni poredak RH. U ratu prije svega stradaju ljudi, strada imovina, ali i zakonitost. Mi u SDP-u nećemo dopustiti da zbog rata u drugoj zemlji strada vladavina prava, red i poštivanje onoga što bi trebalo biti temelj naše države", poručio je Peđa Grbin.

"S vremena na vrijeme su stihijski, isključivo s ciljem bildanja svojega rejtinga, građanima 'spuštali' novac na kojemu bi im 'kao trebali biti zahvalni', a sustavnog pristupa borbi protiv inflacije i podizanja standarda građana - toga kod HDZ-a nema", ocijenio je te naglasio da SDP zna što tu treba napraviti.

Na novinarski upit o Zakonu o izbornim jedinicama, za koji je premijer Andrej Plenković jučer rekao da se radi na njemu, a ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica da još ništa od toga, Grbin je odgovorio da "postoji nešto što je još hitnije od toga".

"Ima jedna stvar koja je puno hitnija, a to je da Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU može isplaćivati novac iz tih fondova jer koliko mi je poznato, zabrljali su do te mjere da ministarstvo još uvijek nije prešlo na euro. To je ono što bi trebao biti prioritet", kazao je.