Vesna Škare Ožbolt objavila koga smatra konkurencijom u utrci za gradonačelnicu i što najviše zamjera Bandiću

Vesna Škare Ožbolt najveće je iznenađenje istraživanja Nove TV o raspoloženju birača kada su u pitanju kandidati za gradonačelnika Zagreba. Nakon dugog izbivanja iz politike našla se na 4. mjestu s podrškom od 9,6 posto.

Četvrti po istraživanju no nedovoljno za drugi krug. Što će te mijenjati, upitao ju je Dnevnik.hr, a Škare Ožbolt odgovara da ne namjerava ništa mijenjati u svojoj kampanji. "Kampanju vodim stabilno i ustrajno. Mislim da ću biti u 2. krugu i da ću biti gradonačelnica", kazala je te dodala kako kampanju financira sama i donacijama.

Upitana kako namjerava smanjiti dug od oko milijardu kuna u gradskog blagajni, a Škare Ožbolt kaže da njezin tim to već razmatra. "Prvo će biti transparentne financije, neće biti kumova i prijatelja. Iza mene ne stoje nikakvi stranački redovi za uhljebljivanje ljudi koji bi trebali doći. Sve rupe će biti rješene novim investicijama, transparentnim ulaganjima", kazala je.

Škare Ožbolt smatra da treba smanjiti prireze koji su najveći u Gradu Zagrebu, ali "prvo treba riješiti dubioze" od kojih je jedna prevelik broj zaposlenih u gradskoj upravi no to se ne može "samo tako sasječi", ističe, jer bi to moglo proizvesti sudske sporove i napraviti nove dugove.