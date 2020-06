Verbalno šamaranje: 'Čovjek je bjegunac, a koristi materijale HRT-a'. 'Osjetili ste zov domoljublja s 40 godina'

TV sučeljavanje Davora Bernardića (SDP) i Andreja Plenkovića (HDZ) na RTL-u prilično je žestoko. U početnoj tematskoj raspravi o koronavirusu počeli su s razmjenom verbalne vatre, da bi vrlo brzo krenulo i vrijeđanje

Davor Bernardić optužio je Plenkovića da je svjesno otvorio državne granice samo zbog predstojećih parlamentarnih izbora, zbog čega je došlo do razbuktavanja zaraze te će sada 'Mađarska i Slovenija zatvoriti granice i ljudi neće dolaziti ovdje na more'.

'Osupnut sam da želite biti premijer a ne znate apsolutno ništa', rekao mu je u jednom trenutku Plenković, dodajući da za razliku od njega on razgovara s Charlesom Michelom o instrumentima vrijednim milijarde eura.

Bernardić je potom krenuo vaditi i pokazivati razne tablične pokazatelje, od brojeva zaraženih po zemljama, do iskorištenosti EU fondova u odnosu na druge EU članice.

Uslijedila je rasprava o saniranju potresa, nakon čega je Bernardić ustvrdio da je Hrvatska najkorumpiranija zemlja u Europskoj uniji. To je nastojao ilustrirati novim grafom, ali je potraga potrajala neko vrijeme.

'Zar je vas Maja Sever spremala za ovu emisiju. Ona je očito napravila research posao za SDP', a nakon što se voditeljica pobunila, rekao je da to 'mora spomenuti sa simpatijama'.

- Izgubili ste papir Pa izgubio sam papir, da. - Puno je to papira, nije lako naći. @vijestihr @RTLTelevizija pic.twitter.com/MxjwSOASMU

Rasprava je potom otišla na Josipu Rimac i vjetroelektrane. Bernardić je pritom citirao istraživački tekst Jutarnjeg lista o Vladinom pogodovanju projektu Krš Pađene.

'Ima li išta da vi znate bez novinara? Pa vi radite marketing i za dnevnike, ne samo za konkurentnsku televiziju', kazao je Plenković.

O Bandiću, domoljublju i HRT-u

'Čuo sam da ste bili đak gospodina Bandića i da vam je on pomogao da postanete predsjednik SDP-a', bocnuo je Plenković Bernardića.

'Ne, ja sam se sam učlanio u SDP i to s 18 godina. Kao dijete sam htio ispravljati nepravdu. A vi, šta ste osjetili zov domoljublja s 40 godina kad ste se učlanili u HDZ? Dovela vas je za rukicu Jadranka Kosor, Vaso Brkić vam je osigurao izbore. Nemate nikakvo upravljačko iskustvo, niste imali ni odjel pod sobom. Vi ste sada one man show, nemate s kime ni koalirati. OK, imate sa Škorom', rekao je Bernardić.