jake snage

Veliki požar kod Primoštena: Gori borova šuma, na terenu 41 vatrogasac i tri protupožarna aviona

M. Šu.

23.07.2026 u 15:45

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: CHLOE REULET
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Na području Široke kod Primoštena u četvrtak poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. U gašenju sudjeluje 41 vatrogasac s 18 vozila, dva Canadaira i Air Tractor, a zasad nema ugroze za stanovništvo ni kuće

Veliki požar otvorenog prostora izbio je u četvrtak poslijepodne na području Široke kod Primoštena. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a u gašenje su uključene brojne zemaljske i zračne snage.

Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije dojavu o požaru zaprimio je u 13.28 sati.

Na požarištu je angažiran 41 vatrogasac s 18 vatrogasnih vozila iz Interventne vatrogasne postrojbe Šibenik, Javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Primošten, Brodarica – Krapanj, Rogoznica, Grebaštica, Šibenik, Zablaće i Zaton.

U pomoć zemaljskim snagama stigli su i protupožarni zrakoplovi. Požar iz zraka gase dva Canadaira CL-415 i jedan Air Tractor AT-802.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić poručio je da vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi vatru što prije stavili pod nadzor.

'Na terenu su vatrogasne snage i gašenje požara je u tijeku. Situaciju kontinuirano pratimo i za sada nema ugroze za stanovništvo ni stambene objekte', rekao je Dukić.

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