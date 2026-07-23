Veliki požar kod Primoštena: Gori borova šuma, na terenu 41 vatrogasac i tri protupožarna aviona

Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije dojavu o požaru zaprimio je u 13.28 sati.

Veliki požar otvorenog prostora izbio je u četvrtak poslijepodne na području Široke kod Primoštena. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a u gašenje su uključene brojne zemaljske i zračne snage.

Na požarištu je angažiran 41 vatrogasac s 18 vatrogasnih vozila iz Interventne vatrogasne postrojbe Šibenik, Javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Primošten, Brodarica – Krapanj, Rogoznica, Grebaštica, Šibenik, Zablaće i Zaton.

U pomoć zemaljskim snagama stigli su i protupožarni zrakoplovi. Požar iz zraka gase dva Canadaira CL-415 i jedan Air Tractor AT-802.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić poručio je da vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi vatru što prije stavili pod nadzor.

'Na terenu su vatrogasne snage i gašenje požara je u tijeku. Situaciju kontinuirano pratimo i za sada nema ugroze za stanovništvo ni stambene objekte', rekao je Dukić.