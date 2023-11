Pred nama je vjetrovit i hladniji vikend, za subotu crveni alarm u dvije regije

DHMZ za subotu najavljuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i hladnije. Oblačnije na istoku, no uglavnom suho. U središnjim i gorskim krajevima vjetar slab do umjeren sjeverni. U istočnoj Hrvatskoj te na Jadranu puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, na sjevernom Jadranu i bura. Najniža jutarnja temperatura većinom od -3 do 3, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16 °C.