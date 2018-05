Vatrogascima 40 milijuna kuna za novu opremu

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader potpisali su u utorak ugovor kojim će vatrogasci iz naknade za korištenje općekorisnih funcija šuma ove godine za nabavu vozila, opreme i osposobljavanje djelatnika dobiti 40 milijuna kuna, umjesto 7 ili 8 milijuna koliko su dobivali prijašnjih godina

Novac će se utrošiti za kupnju vatrogasne opreme, posebice novih vozila, kao i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi.

'Prvi put će taj novac biti raspoređen i na vatrogasce na obali, ali i na kontinentu. Ove godine je to poprilično velik iznos, prijašnjih godina to je bilo na razini 7 do 8 milijuna kuna godišnje. Na temelju javne nabave ove ćemo godine nabaviti vozila i opreme u vrijednosti 40 milijuna kuna i to je otprilike iznos koji bi se trebao održati i u idućim godinama. To neće riješiti sve probleme koje imamo u vatrogastvu, ali će pomoći da se situacija u nekim segmentima popravi', naveo je Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede je protekle tri godine vatrogasnim zajednicama isplatilo 27 milijuna kuna iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.