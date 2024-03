Varhelyi: Izborni zakon ostaje uvjet za daljnji napredak BiH

“Izborni zakon i dalje je uvjet, koji je Vijeće EU-a postavilo još u prosincu 2022. Voljeli bismo vidjeti da se amandmani o integritetu izbornog procesa usvoje prije lokalnih izbora”, rekao je Varhelyi u razgovoru s manjom skupinom novinara, među kojima je Europska novinska redakcija (ENR), zajednički projekt 23 europske novinske agencija u kojem sudjelouje i Hina.

Na pitanje zašto se u izvješću koje je je Komisija objavila utorak i na temelju kojeg je preporučila otvaranje pristupnih pregovora s BiH uopće ne spominje promjena izbornog zakona, Varhelyi je rekao da je zadaća Komisije bila napraviti pregled napretka do ožujka, a da za izborni zakon još ima vremena.

“Naša je zadaća bila napraviti procjenu onoga što je napravljeno do ožujka i to smo i učinili. Za izborni zakon treba više vremena. S naše strane vidimo da rad na tome napreduje prilično dobro i imaju još vremena do lokalnih izbora”, rekao je povjerenik.