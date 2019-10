Vakula: Sve je vjerojatnije da bi onima koji sljedeći tjedan putuju kroz Liku i Gorski kotar bilo dobro staviti zimske gume

Iznadprosječno se toplo razdoblje nastavlja i sljedećih dana, do ponedjeljka i dalje suhih i pretežno sunčanih, gdjekad čak i vedrih, uz često maglovita jutra, pa i cijela prijepodneva, a sve je vjerojatnije da bi onima koji sljedeći tjedan putuju kroz Gorski kotar i Liku, posebice u više predjele, bilo dobro staviti zimske gume i prije zakonske obaveze, poručuje poznati meteorolog

A poslije u stilu: 'something completely different' - iznenadit će se tko pripravan nije. Ma je li se to netko željan za doba godine 'normalnog' vremena smije?!, pita se Zoran Vakula.

I u petak će u istočnoj Hrvatskoj poslijepodnevna temperatura biti viša od 20 °C, uz sunčano vrijeme, a dan će početi s maglom, ponegdje i dugotrajnijom. Maglovito će jutro, mjestimice i prijepodne biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će poslijepodne ponovno više od jutra odstupati od prosječnoga za ovo doba godine. Sumaglica i magla moguće su i ponegdje na sjevernom Jadranu, gdje će slabo do umjereno jugo zamijeniti sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i bura. Ujutro će ponovno temperatura po nekim kotlinama gorske Hrvatske biti niža od 5 °C, na otocima pak i oko 17 °C, a poslijepodne uglavnom od 20 do 24 °C. U Dalmaciji i viša, u unutrašnjosti uz vedrinu opet i oko ljetnih 27 °C, a ujutro gdjegod uz maglu i samo 1 do 6 °C. Vjetar slab do umjeren - najprije jugo, zatim sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni, uz koje će more i na jugu našeg dijela Jadrana biti malo do umjereno valovito, temperature oko 22 °C. A zrak će se poslijepodne zagrijati na 24 °C do ponegdje u unutrašnjosti vjerojatno i 27 °C.