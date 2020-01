Vakula pripremio meteorimu i zabilježio zanimljiv podatak u Maksimiru

Od 1038 hPa u Konavlima do 1049 hPa ponegdje u središnjoj Hrvatskoj ne viđa se baš često. Dapače. Tlak zraka koji se mjerio ovoga ponedjeljka posvuda je među (naj)višima u povijesti mjerenja, a ne treba iznenaditi ako na nekim meteorološkim postajama DHMZ-a bude i rekordno visok, piše Zoran Vakula

Uostalom, prema trenutačnim, još neslužbenim podacima, u zagrebačkome Maksimiru je postignut novi rekord! Do ponedjeljka navečer je, prema preliminarnim analizama, najviše izmjereno - odnosno preračunato na morsku razinu - 1047,0 hPa, i to 17. veljače 2008. godine, a 20. siječnja 2020. godine je u 20 sati izmjereno čak 1047,8 hPa. Do ponoći će vjerojatno još i malo više.

Zbog te anticiklone, koja će sljedećih dana slabjeti, ali i dalje biti prilično jaka, do petka se nastavlja stabilno vrijeme, na Jadranu i u gorju i pretežno sunčano, dok će po nizinama opet biti česta magla, ponegdje i dugotrajna, kaže Zoran Vakula za HRT.