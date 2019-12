Vakula najavio vjetrovitu nedjelju te otkrio kakavo nas vrijeme čeka u novogodišnjoj noći

I u nedjelju će na Jadranu poteškoće u prometu stvarati često jaka, ponegdje i olujna bura, koja će pojačavati osjećaj hladnoće prouzročen nižom temperaturom od one prošlih dana. Relativno vjetrovito i hladno bit će i u kopnenom području, uz uglavnom umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Vjetrovito će biti na sjevernom Jadranu , uz jaku i olujnu buru, podno Velebita uz orkanske udare, a umjerenog do jakog sjeveroistočnog vjetra bit će i u gorju. Vjetar će prema kraju dana početi slabjeti.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura će biti uglavnom između -3 i 3 °C, navečer također u osjetnom padu. Uz umjereno do pretežno oblačno i dalje će biti umjerenog, na udare i jakog sjevernog vjetra koji će pojačavati osjet hladnoće.

U nedjelju će biti većinom suho, ali vjetrovito i još hladnije. Na istoku Hrvatske bit će umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni vjetar, koji će poslijepodne oslabjeti. Temperatura zraka uglavnom između -2 i 2 °C, navečer još hladnije.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, dok u gorju uz više oblaka postoji vjerojatnost za malo snijega, osobito u Lici. Bit će hladno, u gorju uz temperaturu od -6 do -2 °C, na Jadranu od 0 do 6 °C. U unutrašnjosti Dalmaciji djelomice sunčano, a na srednjem Jadranu još sunčanije. Također vjetrovito, uz jaku i olujnu buru i sjeverni vjetar, te valovito i jače valovito more, osobito prema otvorenom. Temperatura uglavnom između 3 i 8 °C, u unutrašnjosti hladnije, uz temperaturu između -2 i 4 °C.

I na jugu Hrvatske pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura i sjeverni vjetar.

'Posljednjih dana ove godine te prvih nove u kopnenom će području biti djelomice sunčano vrijeme. Mjestimice može biti više oblaka, a danju u gorju može biti toplije nego u nizinama, ponajprije u utorak te od četvrtka. Međutim, jutra će biti hladna, osobito početkom tjedna, kako i dolikuje dobu godine. Na Jadranu idućih dana barem djelomice sunčano, u ponedjeljak još uz jaku, na udare i olujnu buru, koja će u utorak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Početkom tjedna hladno, a zatim postupno toplije, i ujutro i danju', prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.

