Plenković udario po oporbi zbog pomorskog dobra: Nisu pomogli Ukrajini, pa se skrivaju iza lažnih tema

Izmjena Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju jedna je od tema sjednice Vlade, na početku koje se obratio premijer Andrej Plenković

Plenković je na početku sjednice progovorio o obnovi. 'U javnom savjetoanju je novi Zakon o obnovi. Pipremamo novi zakon koji ima za cilj ubrzati procedure integracijom Središnjeg ureda i Fonda za obnovu', dodao je.

Osvrnuo se i na Zakon o pomorskom dobru. 'To je pokušaj grube manipulacije dijela oporbenih stranaka koje su krenule s lažnom optužbom o skrivenim ciljevima zakona. On se donosi kako bi se bolje uredilo pomorsko dobro, nema nikakvih ograđivanja plaža i reduciranja prava građana u korištenju pomorskog dobra. Mislim da je jučerašnja rasprava otklonila lažne teze. Ali to je tako kada su svi ti akteri spremni glasati kako bi izbjegli pomoći Ukrajini, onda se nastoje sakriti iza ovih lažnih tema koje ne postoje i dovesti građana u zabludu. Efekt je nikakav. Još jedan jeftin pokušaj plijenjenja pažnje. Riječ je o gruboj manipulaciji. To je čisti poraz za oporbu', kazao je Plenković.