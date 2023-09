Plenković na pitanje o Barbariću i plinskoj aferi: 'Puno su bitnije teme paket mjera i S&P izvješće'

S&P je u petak objavio izvješće u kojemu je revidirao izglede hrvatskog gospodarstva iz stabilnih u pozitivne i Plenković kaže kako ne može dovoljno podcrtati koliko je to važno. 'Na taj način izravno uvaživši postignuća vlade koju predvodi HDZ su poslali poruku da su spremni revidirati ocjenu. Mi smo sada samo stepenicu od slova A, a kad se tamo uđe, to znači da smo u krugu zemalja čija se reputacija vidi na način upravo onako kako smo htjeli da Hrvatska izgleda', kaže.

Plenković je, govoreći o svinjskoj kugi koja je poharala svinjogojstvo, osobitno na istoku Hrvatske, pozvao sve da se vode preporukama veterinara i stručnjaka, a izjavio je i da će kompenzirati štete onima koji će ih imati.

Plenković je komentirao i pismo američkog kongresmena, kaže da je dao službama da se time pozabave. 'Pismo je stiglo od kongresmena koji je bio u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci. Mi smo ga primili, sastanak je bio sjajan. S kim se on u međuvremenu sastao… Mi ćemo to sve ispitati i odgovorit će mu naš veleposlanik u Washingtonu koji je to pismo i primio.' Na sastanku, govori. nije bilo govora o tim problemima. 'To je sve skuhano tu negdje'.