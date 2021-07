Plenković: Do kraja godine imat ćemo osam milijuna doza cjepiva. Ovim tempom to ne možemo potrošiti za sto godina

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća i užeg kabineta Vlade dao je izjavu za medije

'Vidi se da raste sektor građevinardstva, IT-ja, prerađivačke industrije...Hrvatska je prebrodila krizu bez društvenog rascjepa i vala stečajeva. Naš je cilj da s povećanom dinamikom cijepljenja smanjimo mogućnost od smrtnosti od covida na najmanju moguću mjeru', istaknuo je.

Kaže da su održali sastanak oko revitalizacije Banovine nakon potresa i stvaranja preduvjeta za konkurentnost. Dokument će biti gotov početkom jeseni.

Na pitanje da navede ijednu članicu EU gdje se dogodio društveni rascjep i stečajevi, kaže da je u mnogo zemalja zabilježeno zatvaranje malih obrta.

'Mi ne možemo do kraja pojmiti što znači imati trošak odd 34 milijadri kuna na koja nismo računali', dodao je.

'Razlika je između covid potvrda i obaveznog cijepljenja. To je fina nijansa koja ne može dovesti do diskriminacije. Jako je dobar podatak da 95 posto novih hospitaliziranih nije cijepljeno', kazao je.

'Svatko tko sada vlastitim odabirom necijepljenja može dovesti do toga da se zarazi i bude hospitaliziran. To nije dobro jer imamo alate da se zaštitimo. Ako oni koji imaju rezerve ne žele slušati Vladu koja radi u interesu građana, onda neka slušaju liječnike. Poklanja se povjerenje informacijskim silosima na internetu, a ne sluša se one koji idu u školu i kvalificiraju se. To je dosta banalna stvar', kazao je.

Na pitanje o skorom zatvaranju turističke sezone što najavljuju pojedini epidemiolozi i s druge strane Zoran Milanović koji smatra da treba maknuti sve mjere, kazao je da živimo u slobodnoj zemlji i da svatko ima filter. 'Svi epidemilozi žele dobro i njihova je zadaća da upozoravaju na moguće negativne scenarije...Kada nastane stampedo, pojave se crvena žarišta, to će se dogoditi u roku od 48 sati', kaže.

'Što se tiče komentara da nakon sezone treba gledati cijelu sliku. Pokušavamo naći društvene kompromise s mjerama. Da uspijemo filigranski proći da nam sezona ne završi 5. ili 15. kolovoza. Europska komisija je naručila 1,8 milijardi doza cjepiva samo od Pfizera anticipirajući moguće docjepljivanje. Ovo je stvar na koju ćemo se morati navikavati. Mi ćemo u ovoj godini dobiti skoro osam milijuna doza cjepiva. Imamo za procjepiti cijelu Hrvatsku i BiH. Trenutno se pet tisuća ljudi dnevno cijepi prvom dozom. To ćemo potrošiti za preko sto godina. Mi ćemo to donirati BiH i Hrvatima, i Srbima i Bošnjacima. No logika je da štitimo svoje državljane', istaknuo je.

Na pitanje o ostavci Miroslava Škore, kazao je: Ako je neki osobni problem, ja se nadam da će to riješiti. Ako je zdravstveni, ja mu želim puno zdravlja. Ako se umorio, neka se odmori.

Na pitanje postoji li sada perspektiva suradnje s Domovinskim pokretom, odgovorio je: Škoro je htio oslabiti kampanju Kolinde Grabar Kitarović. Nisu prošli, a pomogao je Milanoviću. To su potezi koji imaju svoje posljedice. To su ljudi koji su nekada bili u HDZ-u počevši od njega i nekoliko koji su bili male satelitske stranke. Nema ničega u našoj politici s čime se oni ne mogu identificirati u HDZ-u.

'Neće nikada doći na mjesto HDZ-a i da stoje na trepavicama još pet stoljeća. Mi smo formirali Vladu bez njih. Pitajte Markuša, člana predsjedništva Domovinskog pokreta koji su bili njegovi odnosi s Danijelom Bezukom koji je pucao na Vladu', kazao je.

Na pitanje o europskom izvješću o vladavini prava u Hrvatskoj u kojem se kritizira masovno podizanje tužbi protiv novinara, kaže, dobro tužiti medije, no kazao je da i mediji imaju svoju odgovornot. 'Huškači postoje i u politici i u medijima', smatra. Izvješće o vladavini prava je, kaže, korisno za nas.

Na pitanje o hrvatskim simbolima na kovanicama eura, kazao je da su se iskristalizirali prijedlozi šahovnica, karta Hrvatske, kuna, Nikola Tesla i glagoljica. Šahovnica bi bila podloga na svim kovanicama, karta Hrvatske bi bila na kovanici od dva eura, kuna na kovanici od jednog eura, Nikola Tesla na kovanicama od 50, 20, 10 centi, a nana 5, 2 i 1 centi glagoljica kojom će pisati HR.

Što se tiče Tesle, to je došlo temeljem internetske ankete kao najpoželjniji motiv, izbacio je Dubrovnik.

Na pitanje o hrvatskim planovima za NE Krško i izgradnju novog bloka, kaže da ćemo kada Slovenija odredi što kani raditi, razgovarati i vidjeti što je dobro za Hrvatsku. 'Pratimo taj proces i kada dođe vrijeme razgovarat ćemo', dodaje.