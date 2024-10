Uživajte u lijepim, sunčanim danima: Sredina tjedna donosi promjenu vremena

Jutarnje temperature će biti između 4 i 6 °C, dok će na moru biti od 13 do 16 °C. Najviše dnevne temperature dosegnut će između 16 i 18 °C, a uz obalu od 21 do 23 °C.

Gotovo ljetne temperature na moru

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prevladavat će sunčano, dok će prema otvorenom moru ponegdje biti više oblaka. Jutarnje temperature zraka bit će od 10 do 12 °C, a uz obalu od 15 do 19 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti između 22 i 24 °C. Vjetar će ujutro biti slab do umjeren, s burama duž obale, dok će kasnije, prema otvorenom moru, puhati jugo uz umjereno valovito more.

Slične temperature očekuju se i na jugu Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano vrijeme, uz nešto više oblaka sredinom dana i poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na otvorenom moru prevladavati sjeverozapadni vjetar.

Srijeda donosi promjenu

Stabilne vremenske prilike nastavit će se i u utorak, dok će srijeda donijeti promjenjivije vrijeme. U utorak i četvrtak na kopnu će biti pretežno sunčano, s jutarnjom maglom ili sumaglicom na pojedinim mjestima.

U srijedu se očekuje promjenjiva naoblaka, s više oblaka na zapadu zemlje gdje je moguća i slaba kiša. Jutra će biti svježa, dok će dnevne temperature ostati oko prosjeka za ovo doba godine.

I na Jadranu će u utorak i četvrtak biti djelomično sunčano, a u srijedu će na sjevernom i srednjem dijelu prevladavati promjenjiva naoblaka s mjestimičnom kišom.

Vjetar će biti većinom slab, jugozapadni i sjeverozapadni, dok se u srijedu i četvrtak na sjevernom dijelu očekuje prolazna bura.