Uzinić: Detalji zlostavljanja od strane svećenika su bili šokantni, bilo me sram dok sam to čitao!

Nadbiskup je rekao kako je i prije dolaska u riječku nadbiskupiju čuo glasine o zlostavljanju. 'Ja sam glasine čuo i prije nego sam došao u riječku nadbiskupiju. Među nama u Crkvi su svakako kružile. Nisam znao konkretne podatke. Njih sam saznao nakon preuzimanja uprave riječke nadbiskupije', dodao je.

Najteži slučaj zlostavljanja

Uzinić je rekao kako su detalji, koje je saznao čitajući priznanje optuženog svećenika, bili šokantni.

'Kada sam pročitao priznanje osobe koja je bila optužena, da se to događalo djeci od 6 do 13 godina, da je bilo 13 djece prema njegovom iskazu i način na koji on to opisuje. To je doista šokantno. To nije lako razumjeti. Sram me je bilo i dok sam čitao takve stvari', rekao je.

Nadbiskup je nakon tih saznanja odlučio kontaktirati Svetu stolicu i DORH budući da je upravo u tom trenutku preuzeo upravljanje nadbiskupijom.