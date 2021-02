Utvrđena veza: Liderica paravojne skupine Oath Keepers čekala Trumpovu naredbu prije napada na Kongres

Ministarstvo pravosuđa SAD-a jasno je dalo do znanja da je Jessica Watkins, čelnica paravojne skupine Oath Keepers, koja je planirala i predvodila napad na Kapitol 6. siječnja, vjerovala da time udovoljava nalogu Donalda Trumpa osobno. 'Watkins je naznačila kako je čekala naredbu predsjednika Trumpa', napisali su tužitelji u podnesku u četvrtak ujutro. To je dosad najdirektniji izričaj tužitelja po pitanju Trumpove veze s najmilitantnijim aspektima pobune u Washingtonu na dan kada se u Kongresu potvrđivala izborna pobjeda predsjednika Joea Bidena

Ministarstvo pravosuđa dosad je oklijevalo povezati Trumpove riječi s akcijama ekstremističke skupine Oath Keepers za vrijeme pobune. Najmanje četvero optuženih ovog su tjedna na sudu izjavili da su u pohodu na Kapitol slijedili Trumpovu naredbu.

Tužitelji su napisali da je nevoljkost Jessice Watkins da išta poduzme bez Trumpove podrške bila očigledna u poruci koju je napisala još 9. studenog 2020. 'Pribojavam se da je ovo zamka. Ukoliko nas predsjednik osobno ne potakne na akciju, to nije legitimno... Ako me Trump pozove da dođem, to ću i učiniti. U suprotnom, ne mogu imati povjerenja', napisala je Watkins.