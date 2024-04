Ustavni stručnjak o programu DP-a: To je ugrožavanje slobode medija i srpske manjine

Zbog ugrožavanja slobode medija, HND je pozvao stručnjake na reakciju, a Miloš se slaže da u tom slučaju jest riječ o ugrožavanju slobode medija.

'To je sigurno i ugrožavanje slobode medija i ugroza manjina, posebno srpske jer se radi o glasilu vezanom uz tu manjinu, ali i prijeti se ukidanjem finaciranja jednog medija temeljem slabo prikrivenih etničkih animoziteta. Ustavni sud kad se pokušao raspisati referendum o ćirilici, istaknuo je da se ne mogu pokretati takve demokratske inicijative ako u srži imaju protuustavne diskriminatorne porive, anomizitet prema etničkoj skupini. Ne bih rekao ni da je medijska sloboda sigurna jer ako dokidate financiranje jednog medija temeljem neracionalnih argumenata, državu uvodite u razdoblje cenzure. To je cenzura, smanjujete nekome prostor za slobodu govora jer je nepoćudan', rekao je Miloš za N1 televiziju i apelirao na Ustavni sud da reagira na to.