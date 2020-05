Dominic Cummings, glavni savjetnik Borisa Johnsona, našao se u središtu velikog skandala nakon što je otkriveno da je prekršio vlastite smjernice za borbu protiv pandemije koronavirusa. Britanska vlada i premijer Boris Johnson brane savjetnika, no ne stišava se bura u medijima oko njegova ponašanja i izostanka isprike

Našao se međutim na udaru kritika nakon što je otkriveno da je, unatoč mjerama ograničenja kretanja, sa suprugom Mary Wakefield, urednicom u časopisu Spectator koja je imala simptome Covida-19, odlučio napustiti London i odvesti se 400 kilometara na sjever Engleske kako bi svog četverogodišnjeg sina ostavio obitelji na čuvanje. Odluku je obrazložio time da on i supruga, u slučaju da se razbole, ne mogu za sina u Londonu organizirati adekvatnu skrb, smatrajući da je to bilo 'razborito' razmišljanje.

Mediji također zamjeraju Johnsonovu savjetniku to što je 15 dana nakon što je i on razvio simptome bolesti vozio obitelj u Barnard Castle, 40 kilometara od Londona, a on je na to rekao da je htio provjeriti vid jer mu je virus prouzročio probleme s očima. Ovo izrugivanje pravilima o socijalnom distanciranju donijelo je nisku kritika na njegov račun, s optužbom da jedna pravila vrijede za elitu, a druga za ostale.

Torijevski kicoš s oksfordskom diplomom

O Cummingsu je javnost do ovoga skandala malo znala. Spominjalo ga se tek kao arhitekta uspjeha kampanje za referendum o Brexitu. No bez obzira na to, i dalje je ostao pomalo misteriozan lik za većinu Britanaca izvan političkih krugova sve do ovog vikenda, kad je izbio skandal.

Na neki se način na Cummingsa može gledati kao na tipična torijevskog kicoša s oksfordskom diplomom, piše The Guardian. Iako je obrazovan u privatnoj školi, što je i dalje osnovna linija koja dijeli britansko društvo, nećete ga naći kako pozira na fotografijama Oxford Bullingdon Cluba poput Borisa Johnsona i bivšeg konzervativnog premijera Davida Camerona.