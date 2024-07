Uspoređivali ga s Hitlerom, sad opet juri prema Bijeloj kući. Što čeka SAD ako Trump pobijedi?

'Nakon napada na Trumpa stvari se drastično mijenjaju: ako je i postojala sumnja da republikanci nisu potpuno ujedinjeni oko njega, ona je sada potpuno otklonjena i ta stranka sada kontrolira narativ, konsolidirana je. U Demokratskoj stranci, s druge strane, cijeli prošli tjedan bilo je izuzetno puno previranja i poziva Bidenu da odstupi, od kongresnika i senatora pa do Georgea Clooneyja, i premda oni nastoje ostaviti dojam snage i jedinstva, evidentno je da postoji razjedinjenost. O tome doslovno svakog dana i svakog sata pristižu nove informacije', kaže prof. Grgić za tportal.

Dodatna nes(p)retna okolnost za Bidena jest da je - taman dok se trudio promijeniti narativ da je slab i iscrpljen - zaražen covidom. Bolest dakako nije sramota, ali odmaže mu u stvaranju predodžbe da je spreman za borbu. Naprosto mu ne ide u prilog činjenica da izgleda umorno i potrošeno premda zapravo nije puno stariji od Trumpa, smatra Grgić.

'Konvencija Demokratske stranke održava se koncem kolovoza u Chicagu i dosad se spekuliralo da će se prije nje provesti virtualno roll call brojenje glasova kako bi se spasilo Bidena time što bi ga se ranije službeno nominiralo, pa da glasanje na konvenciji bude samo formalnost, obična PR-ovska vježba i ništa više.

No sve glasnije se s više utjecajnih adresa čuje da bi Biden ipak trebao odstupiti - iskusni demokrat iz Kalifornije Adam Schiff rekao je da je vrijeme za to, utjecajna Nancy Pelosi istupila je u istom tonu, a na njih se nadovezao lider demokratske većine u Senatu Charles E. Schumer. Jedno je sigurno: ako zbilja žele zamijeniti Bidena drugim kandidatom, imaju još jako malo vremena za to i ne bi uopće trebali čekati jer ovo im postaje 'smrt s tisuću malih rezova', objašnjava Grgić za tportal.

Kao eventualne Bidenove nasljednike kuloari najprije spominju njegovu trenutnu potpredsjednicu Kamalu Harris, no sugovornica tportala ostavlja mogućnost da se otvori i nešto širi manevarski prostor te da u ime demokrata iskoče osobe poput guvernera Kalifornije Gavina Newsoma ili guvernerke Michigana Gretchen Whitmer.