Urušio se most u Dresdenu: Segmenti dugi sto metara popadali u rijeku

Stanovnike Dresdena u tri sata ujutro probudio je glasan udar. Veći dio Carola mosta naglo je pao u rijeku Labu. Srušeni su segmenti mosta dugi oko stotinu metara, a postoji rizik da se i drugi dijelovi uruše, izvještava Bild.

Čuo sam snažnu eksploziju, to me probudilo. Nisam mogao ništa razaznati u tami, a potom su se oglasile sirene - rekao je Hendrik Pach za Bild. Uzrok urušavanja još uvijek nije poznat, a vatrogasci upozoravaju građane da izbjegavaju to područje.