Ukrajinski parlamentarac: Kćeri su mi u Zagrebu, a ja sam se ostao boriti; ako ne zaustavimo rat, slijedi istočna, a zatim i cijela Europa

Zastupnik u ukrajinskom parlamentu Andrij Nikolajenko gostovao je u emisiji Newsnight televizije N1 gdje se osvrnuo na dosadašnji razvoj rata u ukrajini

'Sada je prilično sigurno, ali i dalje imamo raketne napade na našu prijestolnicu. S obzirom na to da su se borbe premijestile na istok i jug Ukrajine, situacija je danas mnogo bolja. Okupirani teritorij je ponovno pod ukrajinskom kontrolom, pokušavamo vratiti opskrbu vodom i strujom. Cijeli svijet sada može vidjeti što smo našli u Buči i drugim predrgrađima Kijevima', rekao je Nikolajenko u javljanju za N1 .

Njegove kćeri su iz Kijeva došle upravo u Hrvatsku, u Zagreb. 'Moja kuća je u sjevernom dijelu Kijeva i to područje je bilo gotovo okupirano. Prvog, drugog dana rata moje su kćeri na pustile Kijev i otišle na zapad, a zatim krenule dalje i sada se nalaze u Zagrebu sa svojom majkom, tamo idu u školu. Ja sada imam odriješene ruke da se borim kao pripadnik teritorijalne obrane', dodaje Nikolajenko.

'I dalje pripremamo i glasujemo za one neophodne i važne zakone. Obično svakog tjedna imamo tri-četiri dana zasjedanja, a sada tijekom ratnih zbivanja možda jednom tjedno i to su vrlo kratke sjednice kako bi se zaštitili zastupnici od bombardiranja. Vrijeme održavanja sjednica je tajna do zadnjeg trenutka'.

Za Putina kaže da je 'Hitler nove ere'.

'Moramo zaustaviti rat. Ako ne uspijemo, slijedi istočna, a zatim i cijela Europa. Mi se ne borimo samo za Ukrajinu, nego za cijelu Europu i sve naše vrijednosti', rekao je Nikolajenko na N1.