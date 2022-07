Ukrajinci HIMARS-om zatvorili ključni most i poručili Rusima: ‘Napustite grad ili naučite plivati preko Dnjepra!‘

Ukrajinska vojska granatirala je Antonivski most, most preko rijeke Dnjepar, ključan za obranu i opskrbu Hersona, ukrajinskog grada koji je na početku ruske invazije došao u ruke ruskih snaga.

Napad na most pokazuje na to da Ukrajina pojačava operacije usmjerene na povrata kontrole nad tim gradom, što Kijev najavljuje do rujna. I ruska je strana potvrdila da je most pogođen, ali navodi kako napadi nisu rezultirali značajnijim onesposobljavanjem mosta preko kojeg opskrba stiže u grad, već da su eksplozije stvorile nove rupe.