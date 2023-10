Amerikanci će Ukrajini redovno slati moćne rakete kojih se Rusi najviše plaše

Na pitanje očekuje li redovite isporuke i veći broj takvih raketa, ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba odgovorio je potvrdno.

"I to je izravan rezultat dogovora između predsjednika Zelenskija i (američkog predsjednika Joea) Bidena postignutog na sastanku u Washingtonu u rujnu", prenijela je televizija.

Nije objavljeno koliko je raketa Ukrajina do sada primila. Prema listu The New York Times koji se poziva na dva zapadna dužnosnika, SAD je do sada poslao 20 raketa ATACMS.