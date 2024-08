Ugrožen je 'raj na zemlji' i njegovo bogatstvo: 'Želim da svijet zna što se događa'

Profesor Karl M. Wantzen, ekolog sa Sveučilišta u Toursu i Unescova katedra za riječnu kulturu, rekao je da je močvara “pravi raj na Zemlji. Nigdje drugdje nećete vidjeti toliko zumbulskih ara, jaguara, močvarnih jelena, anakondi, kajmana, više od 300 vrsta riba, 500 vrsta ptica, 2500 vrsta vodenih biljaka… Sve je to u opasnosti.”

U 2024. požari su bili najgori u povijesti, s gotovo 1,5 milijuna hektara (3,7 milijuna hektara) koji su gorjeli u brazilskom Pantanalu do početka kolovoza. Od 1985. Pantanal je izgubio oko 80% svoje površinske vode – više nego bilo koji drugi biom u Brazilu. Ako plovni put krene dalje, vjerojatno će dodatno smanjiti močvaru, čineći je još sušijom i osjetljivijom na šumske požare poput onih viđenih 2020.

Znanstvenici: Vodeni put ne bi se smio širiti u močvare

Gornji dio rijeke Paraguay je krivudav i plitak. Učiniti ga plovnim za 50-metarske teglenice značilo bi opsežno jaružanje, popravljanje riječnih obala i izgradnju luka. To bi trajno promijenilo prirodni ciklus poplava i smanjilo močvarno područje, upozoravaju istraživači. Wantzen i Girard dvoje su od više od 40 znanstvenika koji su napisali rad, objavljen u časopisu Science of the Total Environment, tvrdeći da se vodeni put ne smije širiti u močvare.

Wantzen, glavni autor, rekao je da su on i njegovi kolege to objavili jer “stvarno želim da svijet zna što se događa. Htio sam okupiti ljude da kažu kakva je trenutna situacija. Bila bi to besmislena tragedija.”

“Rijeka Paragvaj koja teče kroz Pantanal posljednji je veliki riječni pejzaž u središnjoj Južnoj Americi koji još uvijek ima gotovo prirodnu strukturu. Predstavlja biokulturnu baštinu brazilskog naroda i cijelog svijeta”, napisali su istraživači.