Udruga obiteljskih domova zabrinuta zbog najave ukidanja obiteljskih domova

Udruga obiteljskih domova ocijenila je u srijedu kako izmjene Zakona o socijalnoj skrbi sadrže pozitivne pomake, ali ne shvaća razloge za najavu ukidanja obiteljskih domova te upozorava kako to stvara neizvjesnost u vezi s daljnjim smještajem više tisuća korisnika.

Udruga pozdravlja osnivanje Akademije socijalne skrbi i Povjerenstva za odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan odgovorom ministarstva, jači nadzor nad pružateljima socijalnih usluga te daljnji nastavak procesa deinstitucionalizacije, stoji u priopćenju.

No, u Udruzi su istovremeno duboko zabrinuti najavom ukidanja obiteljskih domova tvrdeći da za to "nema utemeljenja ni potrebe". "Ministarstvo navodi kako je utvrdilo da obiteljski domovi nisu ostvarili zadani cilj niti je pružena očekivana razina kvalitete usluge, a da pri tome ne navodi konkretne i provjerljive podatke već paušalno to proizlazi iz njihovog 'praćenja kvalitete'", pojašnjavaju.