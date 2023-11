U zagrebačkim vrtićima pojavila se bolest šake, usta i stopala. Ovo su simptomi

Iz HZJZ-a su za N1 naveli da ne vode zasebnu evidenciju brojeva ove bolesti već je ubrajaju u enteroviroze. Pojedinačni slučajevi mogu se javljati tijekom cijele godine, ali epidemije se obično bilježe ljeti i u ranu jesen.

Inkubacija traje tri do pet dana, a prvi simptomi su povišena tjelesna temperatura (38 do 39°C), gubitak apetita i grlobolja. Još jedan karakterističan simptom ove bolesti je pojava mjehurića (vezikula) u usnoj šupljini i na jeziku. Kod velika većine pacijenata razvije se osip nalik prištićima sive boje s crvenim rubom na prstima nogu, ruku te na dlanovima i stopalima, koji može potrajati i do deset dana.