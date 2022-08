U zagrebačke tramvaje stižu moderni ekrani, putnici već oduševljeni: Odlično, to je jako dobra stvar

Zagrebački električni tramvaj predstavio je novitete kojima planira modernizirati prijevoz putnika

Kako donosi HRT , u tramvajima će postaviti ekrane na kojima će bti prikazana tramvajska trasa, koliko vremena treba do dolaska na iduću stanicu, kao i na koje se druge linije može presjesti.

'Na primjer, zasloni će sadržavati grafički prikaz stajališta na trasi, kao i prikaz vremena potrebnog vozilu da dođe do sljedećeg stajališta ili do krajnjeg odredišta. Također, pri dolasku na iduće stajalište prikazuje se informacija o drugim linijama koje koriste to stajalište, druge tramvajske i autobusne linije. Tako da, putnici će imati informaciju o mogućnostima daljnjega presjedanja', rekao je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Ekrani će pružati i informacije o stanju u prometu, primjerice kada zbog nesreće promet bude preusmjeren, a takvu ideju pozdravljaju i putnici.