U Zagorju se neće održati 'manjinski izbori'; birači širom Hrvatske pozvani da provjere svoje podatke

Ministarstvo uprave pozvalo je birače pripadnike nacionalnih manjina koji 5. svibnja biraju svoja manjinska vijeća i predstavnike da do srijede, 24. travnja pregledaju, dopune i isprave podatke upisane u registra birača

Birači to mogu učiniti u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu prebivališta i to svakim radnim danom u radno vrijeme ureda. Pripadnike manjina koji će do dana izbora navršiti 18 godina, dakle steći pravo glasa, Ministarstvo poziva da se pred nadležnim uredom izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda.

Na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta, nalazit će se samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju važeće osobne iskaznice i prebivalište u općinama, gradovima i županijama u kojima se izbori provode. Birači za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora svoje pravo glasovanja ostvariti s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured prema mjestu prebivališta. Na dan izbora, birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim ako se utvrdi da nisu upisani u registar birača, poručuje Ministarstvo uprave.

Biraju se članovi 515 vijeća i 144 predstavnika

U nedjelju, 5. svibnja pripadnici nacionalnih manjina diljem Hrvatske birat će članove manjinskih vijeća i manjinske predstavnike čija je zadaća zauzimati se za poboljšanje statusa manjina, odnosno radi njihova sudjelovanja u javnom životu i lokalnim poslovima. I dok će 14 nacionalnih manjina birati 515 manjinskih vijeća, njih 20 birati će 144 manjinska predstavnika. Manjinska vijeća biraju se u jedinicama u kojima pripadnici manjina čine najmanje 1,5 posto stanovništva, u općinama i gradovima u kojima živi više od 200, te u županijama gdje živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine. U općinska manjinska vijeća bira se 10 članova, gradska 15, a županijska 25 članova. Od 515 manjinskih vijeća na razini 20 županija birat će ih se 74, te u 171 gradu i 270 općina.

Jedina županija na čijoj se razini neće birati manjinsko vijeće je Krapinsko-zagorska. Najviše vijeća, devet, birat će se u Gradu Zagrebu (za albansku, bošnjačku, crnogorsku, češku, mađarsku, makedonsku, romsku, slovensku i za srpsku manjinu) te u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, po osam.

U jedinicama u kojima nema dovoljno pripadnika pojedine manjine za formiranje vijeća, ali ih ipak ima najmanje 100, biraju se manjinski predstavnici. Pripadnici 20 manjina birat će 144 predstavnika, na razini svih županija 89, u 54 grada te u općini Matulji gdje će se birati predstavnik talijanske manjine. Članovi manjinskih vijeća i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem, na četiri godine. Biraju ih hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, pripadnici manjine za čije su vijeće, odnosno predstavnika izbori raspisani. Uvjet je da prebivaju u županiji, gradu, odnosno općini gdje se izbori provode.

Na izborima prije četiri godine, članove 288 manjinska vijeća moglo je birati oko 280 tisuća birača, a 173 predstavnika oko 25 tisuća birača. Članove manjinskih vijeća i predstavnike mogu kandidirati manjinske udruge ili najmanje 20 pripadnika manjine s područja općine, 30 s područja grada i 50 s područja županije. Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća i kandidatura za predstavnike nacionalnih manjina moraju u nadležna izborna povjerenstva prispjeti najkasnije do ponoći 15. travnja. Sustav manjinskih izbora postoji već 16 godina, odnosno od 2003. kada su održani prvi, što znači da će izbori 5. svibnja biti peti manjinski izbori. Sve njih pratio je iznimno slab odaziv.