Dijabetičari tipa 2, stariji od 75 godina i s komplikacijama izazvanima šećernom bolešću imaju veće izglede oboljeti od teškog oblika Covid-19, navodi se u studiji objavljenoj u petak.

Dosad se znalo da je dijabetes jedan od faktora koji otežavaju stanje oboljelih od SARS-CoV-2 pa je dijabetičar tako u većoj opasnosti da oboli od teškog oblika SARS-CoV-2 i umre, kao i pretile i starije osobe i one koje boluju od povišenog tlaka.

No nijedna studija do sada nije preciznije istraživala koji su tipovi dijabetesa najteže pogođeni u slučaju oboljenja od Covid-19. Prva studija koju je obavio stručni časopis Diabetologia obradila je karakteristike 1.317 diijabetičara oboljelih od teškog oblika Covid-19, a koji su bili na bolničkom liječenju u Francuskoj od 10. do 31. ožujka.

'Dijabetičari su prepoznati kao pacijenti s povećanim rizikom... i to je vrijedilo i za tip 2 u starijih osoba i za mlađe do 30 godina oboljele od tipa 1 pod inzulinom', objasnio je endokrinolog Bertrand Cariou, jedan od voditelja studije.

Studija je omogućila 'precizniji uvid u (stanje) dijabetičara s rizikom', rekao je primarijus Cariou iz grada Nantesa.

Dijabetičari s povećanim rizikom ako obole od SARS-CoV-2 su oni koji su stariji, koji boluju od dijabetesa tipa 2, a riječ je o najučestalijem obliku bolesti, zatim s komplikacijama (zatajenje srca, bubrega, dijabetička retinopatija) i konačno oni koji imaju povišenu tjelesnu težinu.

Studija je pokazala da ima vrlo malo dijabetičara tipa 1 koji su oboljeli od teškog oblika Covida (samo 3 posto slučajeva). Kada je riječ o rizicima smrti, na prvom mjestu je starosna dob: dijabetičari stariji od 75 godina imaju 14 puta veći rizik za smrt od Covida sedam dana nakon hospitalizacije u odnosu na pacijente mlađe od 55 godina.

Oni koji pate od komplikacija izazvanih dijabetesom (retinopatija, bubrežna te zatajenja srca) imaju također veće izglede umrijeti od Covid-19.

Studija se nije bavila procjenom rizika između dijabetičara i opće populacije kad je riječ o teškom obliku Covida. No prethodno izneseni podaci jasno upozoravaju na dvostruki te čak trostruki rizik da dijabetičari završe na odjelu za reanimaciju i umru od posljedica zaraze SARS-CoV-2.

Zaključak studije je da 'treba personalizirati' pristup prema dijabetičarima u vrijeme izolacije zbog Covida tako što će se posebna pozornost posvetiti starijim osobama oboljelima od dijabetesa i onima koji imaju komplikacije, rekao je pr. Cariou.