Slunjski gradonačelnik: Hrvatska nije stvorena na nekom antifašizmu

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je u subotu u Slunju na proslavi 22. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i oslobođenja Slunja, Cetingrada i Rakovice da su hrvatske snage u toj veličanstvenoj operaciji uspjele slomiti krvavi agresorski pir te vratiti građane iz četverogodišnjeg progonstva.

Podsjetivši okupljene hrvatske branitelje iz svih krajeva Hrvatske da je taj prostor današnje Karlovačke županije u Domovinskom ratu bio okupiran na preko 50 posto svoje površine, istaknuo je kako nema ljepšeg trenutka nego da se cijela Hrvatska slije u taj prostor i zajedno slavi pobjedu, Domovinsku zahvalnost, hrvatske branitelje.

"Poziv je to i svima onima koji nisu Hrvati i Hrvatice, ali Hrvatsku osjećaju svojom domovinom, da budu s nama i da i oni budu vjesnici bolje budućnosti Hrvatske", rekao je Jelić.

Ratnih dana prisjetio se zapovjednik 14. domobranske pukovnije Vladimir Katić.

Gradonačelnik Jure Katić je zahvalio svima koji su danas od osam sati ujutro do 15,30 sati pješice prošli stazu Oluje, posebno onima koji su to učinili dvanaesti put, od Kamenice do Slunja i tako se prisjetili oslobođenja Slunja, Cetingrada i Rakovice.

Samostalna Republika Hrvatska, rekao je Jure Katić, "nije stvorena na nekom antifašizmu, već su je stvorili hrvatski branitelji u Domovinskom ratu".